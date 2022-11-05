В Тверской области ищут родственников политрука, погибшего подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны

Смертный медальон и часы политрука Дмитрия Смирнова, найденные на раскопе подо Ржевом. Фото: VK/ ПО «Пионер»

Подольский поисковый отряд «Пионер» в этом сезоне вёл поиск бойцов, павших в боях подо Ржевом. На официальной страничке отряда в соцсети рассказы о поисках родственников, опознанных по смертным медальонам красноармейцев, и просьбы о помощи в поиске.

Если военные архивы бессильны, нужно подключать соцсети.

Такова история политрука Дмитрия Гавриловича Смирнова.

Раскопали многое о нем в архивах поисковики, а найти родственников пока не смогли, поэтому просят помочь неравнодушных.

Политрук Смирнов Дмитрий Гаврилович, 1902 года рождения уроженец деревни Малое Ходяшево Нурлатского района Татарской АССР, 2-я рота ПТР 673-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта. По документам официально пропал без вести 27 июля 1942 года. То есть в самом начале 1-й Ржевско-Сычевской наступательной операции.

С документами, подтвердившими бы точную дату его смерти, вышла заминка. «Ни донесения о потерях, ни приказа об исключении из списков в документах 42-го мы не видим, во всяком случае в оцифровке этого нет. Боец проходит по спискам ГПУ РККА и ГУК НКО в мае и в июле 45-го. Кто там уже помнил, когда именно началась операция. Жаль, что часы у Дмитрия Гавриловича без календаря, они бы всем доказали правильную дату. Но на них только стрелки, замершие в 13 часов 48 минут», - пишут на страничке отряда в соцсети поисковики.

В медальоне Дмитрий Гаврилович указал домашний адрес: «Нурлатский район, с.Малоходяшево, жена Смирнова Анна Ивановна. Призван Нурлатским РВК.»

Итак, на сегодняшний день установлено следующее: 3 апреля 1942 года Дмитрий Гаврилович ушел на фронт.

В период между 1942 и 1944 годами семья Смирновых из села Малое Ходяшево переезжает в Зеленодольск, ул. Железнодорожная, д.15. В 1944 году в Зеленодольске умирает Анна Ивановна.

А вот дочь бойца в конце войны оказалась в Калинине (ныне Тверь).

Известен адрес дочери Смирновой Валентины Дмитриевны на 1945 год - Калинин, ул. Спартака, д. 68 кв.39. ФЗУ им.Плеханова (предполагаемое место учебы).

В данный момент в плане поисков родственников также отправлен запрос в бывшее ФЗУ города Калинина, налажена связь с Зеленодольским ГВК.

- Просим откликнуться родственников бойца, либо может кто жил в том доме и помнит семью Смирновых, поспрашивайте своих родственников старшего поколения, - просят поисковики. Всех, кто располагает информацией о родственниках бойца, пишите в официальную группу поискового отряда «Пионер», там указаны и контактные телефоны.

Из архивов: здесь указан адрес дочери бойца, проживавшей в Калинине. Фото: VK/ ПО « Пионер»