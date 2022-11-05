В Тверской области 5 ноября коронавирусом заразились 25 человек

Вакцинация в регионе продолжается.

По данным на 5 ноября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 25 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 616 человек. 174 795 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 363 621, в том числе за последние сутки – 2 863.

2770 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.