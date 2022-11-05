В Твери перекроют площадь Мира

На время перекрытия площади Мира установят временные дорожные знаки, по которым и нужно будет двигаться автомобилям, минуя площадь. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

8 ноября в Твери на несколько часов будет перекрыта площадь Мира. Распоряжение о временном прекращении движения и парковки опубликовано на официальном сайте горадминистрации.

"Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 06 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 08.11.2022 на площади Мира» - говорится в сообщении.

Будут установлены временные дорожные знаки, автомобилистам рекомендуется спланировать пути объезда заранее. О причинах перекрытия не сообщается.