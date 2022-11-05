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НовостиПолитика5 ноября 2022 6:19

Житель Тверской области освобождён из украинского плена

Павел Краснов освобождён в ходе обмена военнопленными
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Павел Краснов скоро вернётся домой. Фото: страница главы Оленинского района Тверской области Олега Дубова в ВК

Павел Краснов скоро вернётся домой. Фото: страница главы Оленинского района Тверской области Олега Дубова в ВК

Житель Оленинского района Тверской области Павел Краснов был освобожден 3 ноября из военного плена, в который попал во время проведения спецоперации в Харьковской области. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава района Олег Дубов:

"Наш земляк Павел Краснов, в результате обмена, был освобожден из плена, в который он попал во время боев на Харьковском направлении. Поздравляем родных и близких Павла и всех жителей округа".

3 ноября министерство обороны РФ сообщило об обмене пленными в официальной группе ведомства в соцсети ВКонтакте: "В результате очередного обмена военнопленными, домой вернулись 107 российских военнослужащих".