В Твери опубликован уникальный фотоархив портретов работников вагонного завода, снятых "фотоклубовцем №1" Александром Смирновым

В альбоме 299 снимков. Фото: vk.com/a_smirnov_kalininphotoclub/Александр СМИРНОВ

В Твери опубликован уникальный фотоархив. Почти три сотни фотографий работников вагоностроительного завода, снимки сделаны предположительно в 60-70-х годах пошлого века. Фото обнародовали на страничке памяти "фотоклубовца №1" Александра Михайловича Смирнова - фотографа, члена Калининского областного фотоклуба с членским билетом № 1, участника Великой Отечественной войны.

Группа занимается сохранением памяти о творчестве Александра Смирнова и оцифровкой его фотоплёнок.

Александр Смирнов, будучи штатным фотографом Калининского вагоностроительного завода, снимал работников предприятия. Возможно, это были фото на пропуск, а может быть и на доску почёта.

"Это простые труженики-калининцы", - рассказывает паблик, посвящённый творчеству первого калининского фотоклубовца. - "Конечно, прошло полвека и надежды мало... Но вдруг, кто-то узнает своих родственников или знакомых".

В альбоме 299 чудесных фотографий. И даже если вы не найдёт своих родных или знакомых, эти фото можно просто долго разглядывать. На снимках уникальные лица - это люди разной, но вряд ли простой судьбы, учитывая времена, которые им довелось пережить. На груди многих ордена, нагрудные значки.