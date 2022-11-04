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НовостиОбщество4 ноября 2022 14:14

В Тверском перинатальном центре за месяц родилось пять двоен

И ряды многодетных родителей серьёзно пополнились
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
За месяц в "перинаталке" родился 231 ребёнок.

За месяц в "перинаталке" родился 231 ребёнок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областной перинатальный центр на своей страничке в соцсети рассказал о детях, появившихся на свет в октябре. За месяц в "перинаталке" родился 231 ребёнок. Девочек больше: 120 дочек и 111 сыночков.

В полку многодетных родителей прибыло, а некоторые большие семьи стали ещё больше. 43 новорождённых - это третий ребёнок в семье. 12 новорождённых - четвёртый ребёнок в семье. И 18 новорождённых - это пятый (или даже больше) ребёнок в семье.

А также в перинатальном центре в октябре на свет появилось пять двоен, в восемь ребятишек родились после процедуры ЭКО.