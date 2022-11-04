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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 10:18

Три пары недорогой обуви украл мужчина из торгового центра в Твери

Злоумышленника поймали полицейские
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Вор вынес обувь из магазина в самом центре Твери.

Вор вынес обувь из магазина в самом центре Твери.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери, в торговом центре на Тверском проспекте, средь бела дня неизвестный мужчина украл три пары обуви. Ущерб составил 5 тысяч рублей. О произошедшем в полицию заявил администратор магазина.

Полицейские просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что мужчина выбрал нужную ему обувь и вынес её из магазина минуя кассу.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в краже установлена. Им оказался ранее судимый неработающий 39-летний житель Твери, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Фигурант доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.