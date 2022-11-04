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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 9:02

На М-11 в Тверской области водитель не справился с управлением и налетел на дорожный отбойник

Пострадала пассажирка машины
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Водитель пытался повернуть на заправку. Фото: УГИБДД по Тверской области

Водитель пытался повернуть на заправку. Фото: УГИБДД по Тверской области

4 ноября в Тверской области, на 258-м километре трассы М-11 "Нева" (Торжокский район) произошло ДТП - "Toyota Corolla" налетела на отбойник - дорожное ограждение.

Подробности сообщила областная Госавтоинспекция. Водитель машины (молодой мужчина 20 лет) при повороте на автозаправку не учёл скорость движения и не справился с управлением. В аварии пострадала пассажирка машины, девушка 20 лет.

Как стало известно, пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом носа.