В Твери организуют бесплатные занятия скандинавской ходьбой для пожилых людей

Скандинавская ходьба - самый безопасный и очень полезный вид спорта. Фото: Семён ЛЕГКОВ

Оздоровительные занятия скандинавской ходьбой под руководством опытного тренера будут проходить в Твери по субботам.

На занятиях пожилым спортсменам расскажут, как правильно выбрать палки для ходьбы и как правильно с ними ходить. Опыт и физическая подготовка не важны. Инвентарь выдадут на месте.

На занятия скандинавской ходьбой необходимо записаться по телефону: 8-903-805-07-49. Как отмечают организаторы (тверской союз "Академия здоровья"), для пожилых людей всё будет бесплатно (по проекту "Я выбираю Здоровье!", реализуемому при поддержке Фонда президентских грантов).

Стартуют занятия в 14:00 каждую субботу, в Мамулино, на Аллее Славы (у детской площадки).