"Знакомый" в соцсети попросил у жителя Твери в долг, и тот лишился 6000 рублей

Не поддавайтесь первоначальному порыву помочь, а постарайтесь связаться с человеком и прояснить ситуацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23-летний житель Твери лишился шести тысяч рублей по доброте душевной. Деньги в долг попросил его знакомый, прислав сообщение в соцсети. Не разобравшись в ситуации, молодой человек перевёл нужную суму на указанный счёт. И лишь после этого связался со своим знакомым лично.

Тогда то и выяснилось, что деньги он перевёл мошенникам, взломавшим страничку его знакомого в соцсети. Пострадавший обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области.

Полиция рекомендует в таких ситуациях не поддаваться первоначальному порыву помочь, а постараться связаться с человеком и прояснить ситуацию. Удостоверьтесь, что вам действительно пишет ваш знакомый. А обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).