В Твери проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства и дня Казанской иконы Божией Матери

У памятника Михаилу Тверскому завершится крестный ход и будет совершён молебен. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери и по области проходят мероприятия в честь Дня народного единства и дня Казанской иконы Божией Матери.

В 11:00 у стелы «Тверь – город воинской славы» пройдёт молодёжная акция. На Пост №1 поочередно будут заступать курсанты военно-патриотического объединения «Сокол» и реконструкторы из клуба «Дружина».

В горсаду также в 11:00 стартует VI городской фестиваль исторической реконструкции «Страницы нашей истории: Преодолевая смуту».

В 11:30 в Твери пройдёт крестный ход в честь празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства. Начало в 11:30 у Воскресенского собора. Крестный ход пройдёт через Христорождественский монастырь, по мосту через реку Тьмаку до проспекта Калинина, по улице Софьи Перовской, мимо обелиска Победы, далее по Советской с остановками у Спасо-Преображенского и Вознесенского соборов к площади Михаила Тверского, у памятника которому будет совершён молебен.

В 12:00 на улице Трёхсвятской пройдёт молодежная патриотическая акции «В единстве – сила». Она начнется с торжественного марша членов реконструкторского клуба «Дружина». Будет работать нескольких интерактивных зон, включая выставку оружия и доспехов.