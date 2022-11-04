Жителей Тверской области с Днём народного единства поздравил губернатор Игорь Руденя

Губернатор поздравил жителей региона. Фото: ПТО

С Днём народного единства, который праздныется сегодня, 4 ноября, жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Подвиг ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского стал символом патриотизма и сплоченности нашего народа. Определил дальнейшее развитие России, как сильного, суверенного государства, – говорится в поздравлении от главы региона. – Мы гордимся тем, что начало освобождению нашей страны от захватчиков было положено в битвах под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином, где русские воины проявили несгибаемую волю и мужество. На протяжении многих веков великая история нашей страны славится ратными и трудовыми подвигами, которые совершили наши предки во имя Отечества. Мы чтим их память и делаем все, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Сегодня мы гордимся подвигами современных героев – жителей Тверской области, которые так же, как и наши предки, всегда верны своему Отечеству».

Напомним, накануне, 3 ноября, Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области.