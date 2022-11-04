В Тверской области подросток пойдёт под суд за кражу денег с чужого банковского счёта

Юноше предстоит суд по уголовной статье - п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фото: Мария ОСИПОВА

В Конаково Тверской области подросток украл деньги с чужого банковского счёта. Инцидент произошёл в минувшем мае. Родственница подарила парню мобильный телефон с сим-картой, на которую продолжали приходить сообщения об операциях на некоем банковском счёте, к которому подросток отношения не имел.

Воспользовавшись ситуацией, несовершеннолетний через функцию смс-перевода перевёл с этого счёта деньги на свою карту. Полученную сумму он потратил по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Тверской области, сейчас расследование уголовного дела завершено. Юноше предстоит суд по уголовной статье - п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта).

В качестве наказания за данное преступление Уголовный кодекс предусматривает различные санкции: штраф 100 000 - 500 000 рублей (или в объёме дохода осуждённого за период 1-3 года), либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, по большинству статей УК уголовная ответственность наступает с 16 лет (есть статьи-исключения, по которым уголовная ответственность может наступить с 14 лет).