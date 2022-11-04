Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём народного единства

4 ноября в России празднуется День народного единства. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с Днём народного единства жителям Тверской области. Праздничная телеграмма пришла губернатору региона Игорю Рудене.

«Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений, традиций патриотизма, сплочённости и созидания. Мы искренне гордимся великими свершениями наших предков, которые всегда, во все времена, превыше всего ставили интересы Отечества. Преданность Родине, чувство личной ответственности за её судьбу объединяют нас и сегодня. Уверен, вместе мы ответим на любые вызовы, решим самые сложные, масштабные задачи», – цитирует поздравление Владимира Путина пресс-служба правительства Тверской области.

Поздравления с праздником главе региона и жителям Тверской области также направили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, руководители субъектов страны.