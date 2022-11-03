В 2022 году в Тверской области должны отремонтировать свыше 380 км региональных и муниципальных дорог

Всего в план ремонта в регионе на этот год вошло 50 объектов. Фото: ПТО

На совещании в областном правительстве во главе с губернатором Игорем Руденей рассмотрен ход ремонта дорог в регионе.

Всего в план ремонта на этот год вошло 50 объектов. Это свыше 380 км региональных и межмуниципальных дорог, а также мосты, территории больниц.

Среди крупных проектов – строительство Западного моста. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком.

Продолжился ремонт дороги Торжок-Осташков, приведены в порядок участки дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна. Завершен ремонт дорог Дубна-Кимры-Горицы, Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области, Спирово – Козлово – Ососье, Ржев-Сухуша, Рамешки-Максатиха, «Сергиев Посад - Калязин-Рыбинск-Череповец»- Спасское, Титово - Белый Городок – Приволжский, «Вышний Волочек – Бежецк- Сонково»-Лесное – Пестово, «Золотое кольцо» - Щеколдино, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, «Бологое –Кемцы – Березовый Рядок»- Березайка Лыкошино и других.

Также проведены работы на территориях больниц №6 и 7 в Твери, инфекционного отделения ДОКБ, завершаются на территории Торжокской ЦРБ.

В 2023-2024 годах в рамках двух- и трёхлетних контактов будет продолжен ремонт дорог Сонково-Кой, Бежецк-Поречье, Торжок-Раменье, Вышний Волочек-Бежецк-Сонково и прочих.