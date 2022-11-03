В Тверской области росгвардейцам, участвующим в СВО, вручили госнаграды Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Управлении Росгвардии по Тверской области состоялось награждение росгвардейцев, принимавших участие в специальной военной операции.

Государственные награды военнослужащим и сотрудникам вручил начальник тероргана Росгвардии генерал-майор Александр Пляскин.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награждены: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени командир СОБР полковник полиции Владимир Шерабуров, медалью Жукова полковник полиции Кирилл О., медалью Суворова капитан Вячеслав Р. Еще четыре сотрудника спецподразделения награждены медалью «За отличие в охране общественного порядка».