На улице Терещенко в Твери машина врезалась в столб

ДТП на улице Терещенко Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Светлана Рымарь

Очередная авария на пересечении улиц Терещенко и Ипподромной произошла в Твери днем, 3 ноября.

В результате столкновения одна из машин врезалась в столб. О происшествии рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

На месте работали спецслужбы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Отметим, что на данном перекрестке за несколько месяцев произошло ни одно ДТП. В прошлый раз в результате столкновения одна из машин снесла дорожный знак.