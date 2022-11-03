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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 15:30

На улице Терещенко в Твери машина врезалась в столб

Информация уточняется
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ДТП на улице Терещенко Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Светлана Рымарь

ДТП на улице Терещенко Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Светлана Рымарь

Очередная авария на пересечении улиц Терещенко и Ипподромной произошла в Твери днем, 3 ноября.

В результате столкновения одна из машин врезалась в столб. О происшествии рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

На месте работали спецслужбы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Отметим, что на данном перекрестке за несколько месяцев произошло ни одно ДТП. В прошлый раз в результате столкновения одна из машин снесла дорожный знак.