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НовостиОбщество3 ноября 2022 15:21

Жители Тверской области 76 раз пожаловались на шум в Роспотребнадзор

Звуки издавала вентиляция или холодильники
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Тверской области 76 раз пожаловались на шум

Жители Тверской области 76 раз пожаловались на шум

Фото: Мария ЛЕНЦ

За 9 месяцев 2022 года в Управление Роспотребнадзора по Тверской области поступило 89 жалоб граждан на ухудшения условий проживания, из них 76 на воздействие уровня шума.

- Чаще всего жалобы были направлены на шум от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы торговли, общественного питания, шума и вибрации при работе отопительного оборудования, насосов подкачки воды, находящихся в подвалах жилых домов, - сообщили в ведомстве.

В случае неблагоприятного воздействия физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные излучения, освещение, микроклимат) на условия проживания, жители могут писать обращения в Роспотребнадзор по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, 17, либо на официальном сайте ведомства.