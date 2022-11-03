Жители Тверской области 76 раз пожаловались на шум в Роспотребнадзор

Жители Тверской области 76 раз пожаловались на шум Фото: Мария ЛЕНЦ

За 9 месяцев 2022 года в Управление Роспотребнадзора по Тверской области поступило 89 жалоб граждан на ухудшения условий проживания, из них 76 на воздействие уровня шума.

- Чаще всего жалобы были направлены на шум от систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы торговли, общественного питания, шума и вибрации при работе отопительного оборудования, насосов подкачки воды, находящихся в подвалах жилых домов, - сообщили в ведомстве.

В случае неблагоприятного воздействия физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные излучения, освещение, микроклимат) на условия проживания, жители могут писать обращения в Роспотребнадзор по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, 17, либо на официальном сайте ведомства.