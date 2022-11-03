Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 12:59

В Тверской области увеличат поддержку организаторов турпоездок для школьников

Заявки на получение субсидии принимаются до 3 декабря
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Самое популярное направление в школьном туризме - путешествие к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Самое популярное направление в школьном туризме - путешествие к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области дополнительные средства будут выделены на возмещение затрат организаторам туристических поездок для школьников. Речь о поездках по территории нашего регионы.

Решение было принято на заседании областной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Заявки на получение субсидии принимаются до 3 декабря. Всего, по данным правительства Тверской области, в 2022 году на поддержку туроператоров, развивающих детский туризм, с учётом дополнительных средств предусмотрено почти 5 млн рублей.

Возмещением затрат на организацию турпоездок для школьников с начала 2022 года воспользовались 7 туроператоров. С 2019 по 2022 годы побывать в музеях и памятных местах тверского края смогли почти 16 тысяч ребят. Самым популярным направлением стало путешествие к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.