Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 12:46

В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по обеспечению лекарствами льготников

Звонки начнут принимать с 7 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В прокуратуре организована "горячая линия" по обеспечению лекарствами льготников

В прокуратуре организована "горячая линия" по обеспечению лекарствами льготников

Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросу предоставления лекарственных средств льготной категории граждан.

Обратиться в прокуратуру области можно с 7 по 18 ноября по телефону: 8-980-630-03-87 либо в межрайонные, районные прокуратуры по месту жительства.

Звонки принимаются с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Вся информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.