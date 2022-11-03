В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по обеспечению лекарствами льготников

В прокуратуре организована "горячая линия" по обеспечению лекарствами льготников Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросу предоставления лекарственных средств льготной категории граждан.

Обратиться в прокуратуру области можно с 7 по 18 ноября по телефону: 8-980-630-03-87 либо в межрайонные, районные прокуратуры по месту жительства.

Звонки принимаются с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Вся информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.