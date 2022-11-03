Губернатор Игорь Руденя накануне Дня народного единства вручил награды жителям Тверской области

На награждении. Фото: ПТО

3 ноября губернатор Игорь Руденя в большом зале областного правительства вручил государственные и региональные награды жителям региона. Торжественная церемония приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Дата установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Это был исход Смутного времени.

- Вспоминая это важнейшее событие в нашей истории, мы гордимся тем, что освободительное движение против захватчиков росло и крепло на тверской земле - в сражениях под Торжком, Тверью, Калязином и Торопцем. С тех пор прошли столетия, но высочайшее понимание патриотического долга и единство нашего народа остаются надёжной опорой развития и укрепления мощи Российского государства. Искренняя любовь к Родине, готовность защищать страну и трудиться для её развития – это качества, присущие всем, кому сегодня вручаются заслуженные награды, - отметил Игорь Руденя.

За сохранение ценностей православия и просветительскую деятельность Орденом Дружбы награждён епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Губернатор поздравляет епископа Адриана. Фото: ПТО

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил ведущий специалист Научно-исследовательского института информационных технологий Павел Князев.

Родители пятерых детей Владимир и Наталья Исаевы из Твери награждены медалью ордена «Родительская слава».

Почётные знаки Тверской области «Слава Отца» и «Слава Матери» вручены Владимиру Макарову и Любови Михайловой. В семье Любови Васильевны – пятеро детей, в семье Владимира Алексеевича – восемь детей.

Медалью Луки Крымского награждена старшая медсестра Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов Надежда Проханова.

Медалями «За отвагу на пожаре» удостоены помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Управления МЧС России по Тверской области Тагир Ахмедов и старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель специализированной пожарно-спасательной части Управления МЧС России по Тверской области Сергей Неумоин. Они спасли из горящего здания Центрального научно-исследовательского института войск ВКО в Твери девять человек.

Почетная грамота Президента России вручена заместителю руководителя Торопецкого лесничества Тверской области Владимиру Сапунову.

Благодарности Президента России удостоена медсестра Удомельского психоневрологического интерната Нина Мухина.

Знак губернатора «Во благо земли Тверской» вручен руководителю военно-патриотического объединения десантного профиля «Сокол» Сергею Сергееву.

Почетной грамоты губернатора Тверской области удостоена директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Гуляева.

Звание «Почетный журналист Тверской области» присвоено главному редактору газеты «Вперед» Калязинского района Надежде Кудрявцевой.

Пяти школьникам губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации.