В Твери открылась выставка вышитых картин

Выставка вышитых картин в библиотеке имени Герцена Фото: администрация Твери

В Твери в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена в холле Детского зала открыта выставка вышитых картин Ольги Шаматриной и Юлии Устюжаниной "Вдыхая красоту".

Выставка работает до 22 ноября.

В выставочном зале библиотеки работает выставка живописи "Прогулки по Твери". Ее авторы: Анастасия Джоган и воспитанники детской изостудии "Ультрамарин".

Воспитанники студии занимаются в школе №50, участвуют и занимают призовые места городских и всероссийских конкурсов.

Экспозиция работает до 14 ноября.