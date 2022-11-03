В Твери открылась выставка вышитых картин

Выставка вышитых картин в библиотеке имени Герцена Фото: администрация Твери
В Твери в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена в холле Детского зала открыта выставка вышитых картин Ольги Шаматриной и Юлии Устюжаниной "Вдыхая красоту".
Выставка работает до 22 ноября.
В выставочном зале библиотеки работает выставка живописи "Прогулки по Твери". Ее авторы: Анастасия Джоган и воспитанники детской изостудии "Ультрамарин".
Воспитанники студии занимаются в школе №50, участвуют и занимают призовые места городских и всероссийских конкурсов.
Экспозиция работает до 14 ноября.