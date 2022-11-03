Ржевский филиал Музея Победы присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств" Фото: Александр ЖМУЛИН

4 ноября Ржевский филиал Музея Победы присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств".

Для гостей будут работать выставки в музее "Ставка Сталина" и музейном павильоне Ржевского мемориала Советскому солдату. Вход на экспозиции будет бесплатным для всех желающих с 17:00.

Филиал будет работать до 22:00 (кассы - до 21:30).

В музее "Ставка Сталина" в 17:00 начнется бесплатная экскурсия "Калининский фронт. Август 1943 года". В экспозиции представлены исторические интерьеры, военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

В 18:00 начнется творческая встреча с членом Союза художников России Ириной Николаевной Аввакумовой. Посетители увидят работы мастера "Утро", "Память", "На Волге", "Ржев осенний".