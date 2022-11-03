Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 11:15

Исполнилось 102 года жительнице Тверской области Екатерине Власовой

С днем рождения ветерана Великой Отечественной войны поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Исполнилось 102 года жительнице Тверской области Екатерине Власовой

Исполнилось 102 года жительнице Тверской области Екатерине Власовой

Фото: ПТО

3 ноября исполнилось 102 года жительнице Тверской области, ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Федоровне Власовой. Труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Родившись на тверской земле, Вы посвятили малой родине всю свою жизнь, внесли достойный вклад в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Ваши трудолюбие и стойкость перед лицом испытаний, преданное Отчизне сердце – ориентир для нашей молодежи и всех жителей Верхневолжья, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Екатерина Федоровна с 1941 по 1950 годы была разнорабочей в колхозе "Броневик" Удомельского района. Затем продолжила трудиться в Вышнем Волочке, где проживает в настоящее время. Екатерина Федоровна награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".