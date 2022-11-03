Исполнилось 102 года жительнице Тверской области Екатерине Власовой Фото: ПТО

3 ноября исполнилось 102 года жительнице Тверской области, ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Федоровне Власовой. Труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Родившись на тверской земле, Вы посвятили малой родине всю свою жизнь, внесли достойный вклад в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Ваши трудолюбие и стойкость перед лицом испытаний, преданное Отчизне сердце – ориентир для нашей молодежи и всех жителей Верхневолжья, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Екатерина Федоровна с 1941 по 1950 годы была разнорабочей в колхозе "Броневик" Удомельского района. Затем продолжила трудиться в Вышнем Волочке, где проживает в настоящее время. Екатерина Федоровна награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".