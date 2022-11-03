В праздничные выходные МЧС переходит на усиленный режим работы в Тверской области

МЧС работает в усиленном режиме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

3 ноября в ГУ МЧС России по Тверской области проведен инструктаж личного состава, задействованного в обеспечении безопасности гостей и жителей региона в предстоящие праздники.

Установлено, что в праздничные выходные, с 9:00 утра 3 ноября до 9:00 утра 7 ноября, ведомство переходит на усиленный режим работы.

- Руководство ГУ МЧС России по Тверской области определило основные направления, которые требуют повышенного внимания служб для того, чтобы все жители Тверского региона были обеспечены в праздничные дни бесперебойным снабжением водой, теплом и светом. Для нормального функционирования и контроля во всех сферах должны быть сформированы бригады, которые будут готовы оперативно выезжать на аварии, - сообщили в пресс-службе.