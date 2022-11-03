Раненому добровольцу из Тверской области вручили медаль за отвагу в боях под Харьковом

Награда была вручена бойцу уже дома - в Кимрах. Фото: VK/ Кимры Сегодня

27 октября в администрации Кимр Тверской области 26-летнему Владиславу Курылеву вручили государственную награду – медаль Жукова. О церемонии сообщает портал «Кимры Сегодня».

В апреле 2022 года решил добровольно принять участие в Специальной военной операции на Украине. За участие в тяжелых боях под поселком Циркуны в мае 2022 года, проявленные мужество и отвагу, разведчик сержант Курылев был представлен к государственной награде.

После полученного на передовой в Харьковской области ранения он прошел длительное лечение в госпитале в Санкт-Петербурге, а затем вернулся домой.

Боевая медаль была вручена Владиславу Курылеву уже в Кимрах.