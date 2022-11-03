В Тверской области 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Екатерине Поповой

100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Екатерине Поповой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

3 ноября исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Екатерине Михайловне Поповой. С юбилеем ветерана поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы - настоящая гордость Тверской области. На Вашем веку – добровольчество в годы Великой Отечественной войны, доблестный труд в интересах действующей армии. Проявив себя искренним патриотом, Вы по праву вписали свое имя в историю нашей Родины. Заслуживает отдельных слов благодарности Ваша многолетняя добросовестная работа в сельском хозяйстве на новоторжской земле, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Екатерина Михайловна родилась в деревне Леушкино Торжокского района, сегодня проживает в Твери.

В 1942 году она пошла добровольцем на фронт. Участвовала в освобождении Прибалтики, Румынии, Молдавии. Служила на 1-м Белорусском фронте вольнонаемным на складах, работала поваром на кухне.

После окончания Великой Отечественной войны почти 30 лет трудилась в колхозе «Победа» Торжокского района.

Награждена медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Бухареста», «Ветеран труда» и др.

Екатерина Михайловна воспитала 4 детей, является бабушкой 11 внуков.