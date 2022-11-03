С 4 по 6 ноября автобусы "Транспорта Верхневолжья" в Тверской области будут курсировать по графику выходного дня

Автобусы "Транспорта Верхневолжья" в Тверской области будут курсировать по графику выходного дня Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С 4 по 6 ноября автобусы "Транспорта Верхневолжья" в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском районах будут курсировать по графику выходного дня. С 7 ноября - в обычном режиме.

В Старицком районе в период нерабочих дней расписание останется без изменений. 4 ноября автобусы будут ходить по графику рабочего дня, а 5 и 6 ноября - по графику выходного дня.

В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, жители могут обратиться на горячую линию "Транспорта Верхневолжья" по телефону 8-800-350-00-99.