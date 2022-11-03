Житель Тверской области совковой лопатой разбил чужой автомобиль

Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 45-летний житель Вышневолоцкого городского округа и сообщил, что неизвестный повредил принадлежащий ему автомобиль. Ущерб составил 37 000 рублей.

Вечером мужчина припарковал машину у дома, а утром обнаружил ее с повреждёнными зеркалами заднего вида и разбитыми стёклами.

Полицейские в ходе розыска установили причастность к совершению преступления 39-летнего жителя Москвы. Мужчина думал, что транспортное средство принадлежит человеку, к которому он испытывает неприязненные отношения, поэтому взял совковую лопату и разбил стекла. Об этом он рассказал в полиции.

По ч. 1 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.