Лжеброкер обманул на миллион рублей жителя Тверской области

Житель Ржева стал жертвой афериста
Фото: Мария ЛЕНЦ
В полицию обратился житель Ржева и сообщил, что хотел заработать на бирже и лишился денег. Ущерб составил 1 130 000 рублей.
Полицейские выяснили, что заявитель общался с неизвестным, после того, как нашел сайт по инвестициям. Звонивший сообщил, что для заработка на бирже, необходимо открыть личный кабинет на сайте.
Потерпевший оформил кредиты в банках и перевел деньги на указанные аферистом счета. Позже сайт оказался заблокированным, а брокер перестал выходить на связь.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.