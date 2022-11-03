Лжеброкер обманул на миллион рублей жителя Тверской области

Житель Ржева стал жертвой афериста Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратился житель Ржева и сообщил, что хотел заработать на бирже и лишился денег. Ущерб составил 1 130 000 рублей.

Полицейские выяснили, что заявитель общался с неизвестным, после того, как нашел сайт по инвестициям. Звонивший сообщил, что для заработка на бирже, необходимо открыть личный кабинет на сайте.

Потерпевший оформил кредиты в банках и перевел деньги на указанные аферистом счета. Позже сайт оказался заблокированным, а брокер перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.