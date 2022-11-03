На трассе М-10 в Тверской области опрокинулся тонар с песком

ДТП на трассе М-10 в Тверской области Фото: Евгений Трофимов

На трассе М-10 "Россия" в Тверской области, в районе села Поддубки, 3 ноября произошло ДТП.

При движении в сторону Москвы тонар с песком врезался в отбойник, от удара прицеп опрокинулся, песок высыпался на встречные полосы. Перекрыты оказались две полосы движения в сторону Санкт-Петербурга. Автомобили едут по обочине.

- В сторону Москвы движение осуществляется по левой полосе. На участке собирается пробка, - сообщили водители.

Информация актуальна на 10:20 утра.

Будьте внимательны и осторожны.