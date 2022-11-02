Классик театрального искусства России проводит мастер-классы для артистов театра драмы в Твери

Вениамин Фельштинский на встрече с журналистами в стенах Тверского театра драмы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Три дня - с 1 по 3 ноября - в Тверском академическом театре драмы с актерами работает выдающийся театральный педагог и режиссер из Санкт-Петербурга Вениамин Фельштинский. Ему уже 85 лет, но он по-прежнему энергичен и остроумен.

Мастер театрального искусства приехал к нам по приглашению министерства культуры Тверской области и лично руководителя ведомства Ксении Глинки.

2 ноября в гостиной драмтеатра Вениамин Михайлович рассказал журналистам, что он первый раз в Твери, и город ему понравился. Маэстро назвал столицу Верхневолжья благообразным, красивым, "петербургским" городом.

Под руководством Вениамина Михайловича труппа театра драмы работает над произведениями великого Антона Чехова «Дядя Ваня» и «Три сестры».

- Мы делаем так называемые этюды, - пояснил он.

Портрет Чехова для антуража. Фото: Александр ЖМУЛИН

По поводу театральных постановок Вениамин Фельштинский сказал, что вне зависимости от стилей главное, чтобы спектакль вызывал эмоции, был живым и честным.

СПРАВКА КП

Вениамин Фельштинский - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, театральный режиссер, профессор, заведующий кафедрой актерского искусства РГИСИ (Санкт-Петербург), председатель совета театральных педагогов Союза театральных деятелей России.

Создал собственную театральную систему обучения «этюдным методом», опирающуюся на учение Станиславского, но переосмысленное им с учетом почти векового опыта русского драматического театра. Метод Фильштинского описан им в книгах «Открытая педагогика», «Заметки по случаю» и «Открытая педагогика- 2».

Как режиссер поставил более 70 спектаклей в ведущих театрах России.