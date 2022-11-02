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НовостиПолитика2 ноября 2022 17:13

Под Тверью мобилизованные резервисты практиковались в стрельбе и метали гранаты

Обучение и подготовка призванных граждан продолжается
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжается подготовка мобилизованных

В Тверской области продолжается подготовка мобилизованных

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается боевая и огневая подготовка мобилизованных.

Мобилизованные проходят обучение по начальной военной подготовке, слаживанию подразделений. 2 ноября очередные плановые учения по стрельбе и метанию гранат прошли на полигоне под Тверью.

Занятия проводят профессиональные инструкторы из подразделения СОБР Росгвардии и представители Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Напомним, что ежедневно учения по огневой подготовке проходят на полигоне вблизи деревни Путилово в Калининском районе. Работа ведется с использованием стрелкового оружия и гранатометов.