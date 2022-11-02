Под Тверью мобилизованные резервисты практиковались в стрельбе и метали гранаты

В Тверской области продолжается подготовка мобилизованных
Фото: ПТО
В Тверской области продолжается боевая и огневая подготовка мобилизованных.
Мобилизованные проходят обучение по начальной военной подготовке, слаживанию подразделений. 2 ноября очередные плановые учения по стрельбе и метанию гранат прошли на полигоне под Тверью.
Занятия проводят профессиональные инструкторы из подразделения СОБР Росгвардии и представители Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
Напомним, что ежедневно учения по огневой подготовке проходят на полигоне вблизи деревни Путилово в Калининском районе. Работа ведется с использованием стрелкового оружия и гранатометов.