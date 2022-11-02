График доставки пенсий изменился из-за праздничных выходных в Тверской области

В Тверской области согласован особый график доставки пенсий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В связи с празднованием Дня народного единства и выходными (с 4 по 6 ноября) в Тверской области согласован особый график доставки пенсий и других социальных выплат.

Согласно информации Тверского отделения Пенсионного фонда, в городских отделениях почтовой связи пенсию и другие социальные выплаты можно получить:

2 ноября – за 3 и 4 ноября (для отделений почтовой связи с выходным днем в субботу);

3 ноября – за 3 и 4 ноября;

3 ноября – за 5 и 6 ноября для отделений почтовой связи с выходным днем в субботу.

В отделениях почтовой связи небольших населённых пунктоа с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:

2 ноября – за 3, 4,5 ноября;

7 ноября – за 6, 7, 8 ноября.

В отделениях почтовой связи небольших населённых пунктов с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

3 ноября – за 3 и 4 ноября;

5 ноября - за 5,6,7 ноября.

В кредитные учреждения Тверской области пенсии и другие социальные выплаты будут перечислены 11 и 21 ноября.