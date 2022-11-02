График доставки пенсий изменился из-за праздничных выходных в Тверской области

В Тверской области согласован особый график доставки пенсий.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В связи с празднованием Дня народного единства и выходными (с 4 по 6 ноября) в Тверской области согласован особый график доставки пенсий и других социальных выплат.
Согласно информации Тверского отделения Пенсионного фонда, в городских отделениях почтовой связи пенсию и другие социальные выплаты можно получить:
2 ноября – за 3 и 4 ноября (для отделений почтовой связи с выходным днем в субботу);
3 ноября – за 3 и 4 ноября;
3 ноября – за 5 и 6 ноября для отделений почтовой связи с выходным днем в субботу.
В отделениях почтовой связи небольших населённых пунктоа с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:
2 ноября – за 3, 4,5 ноября;
7 ноября – за 6, 7, 8 ноября.
В отделениях почтовой связи небольших населённых пунктов с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:
3 ноября – за 3 и 4 ноября;
5 ноября - за 5,6,7 ноября.
В кредитные учреждения Тверской области пенсии и другие социальные выплаты будут перечислены 11 и 21 ноября.