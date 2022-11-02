Жительница Твери поблагодарила бригаду "скорой" за оказанную помощь ребенку

Бригаду поблагодарили за неравнодушие и отзывчивость Фото: vk.com/tver_03

Жительница Твери вместе с сыном выразила благодарность бригаде скорой медицинской помощи №69-124 подстанции 2 в Твери фельдшеру Павлу Сорокину, медсестре Александре Орловой и водителю Александру Сухову. Благодарность разместили в группе "Тверская скорая медицинская помощь" в соцсети.

Бригада приехала на вызов и, по словам женщины, оказала квалифицированную и быструю помощь ребёнку.

- Доктора быстро сняли спазмы, убедились в улучшении состояния ребёнка и только тогда уехали. Спасибо за отзывчивость, неравнодушие и хорошую работу, - поблагодарили Екатерина и ее сын Владимир.