Госавтоинспекторы вместе с детьми в Твери провели акцию "Безопасные каникулы" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В период осенних школьных каникул тверские госавтоинспекторы совместно с отрядом юных инспекторов движения школы №1 в Твери провели акцию "Безопасные каникулы".

Полицейские и школьники напомнили автовладельцам о соблюдении ПДД, о том, что ребята во время каникул больше времени проводят на улице и необходимо быть предельно внимательными при управлении любым видом транспорта, соблюдать скоростной режим в городе и жилых зонах.

Сотрудники ГИБДД и юные инспекторы напомнили о недопустимости нахождения детей без взрослых в темное время суток, применении детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних.