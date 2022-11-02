В Тверской области завершилось голосование за участников конкурса «Лучшее семейное подворье-2022»

Победители голосования получат дополнительные 4 балла при подведении итогов конкурса. Фото: ПТО

В Тверской области подведены итоги голосования за участников конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье-2022» (голосование проходило на страничке областного Минсемьи).

Всего за 19 семей-участников было отдано более 30 тыс. голосов. Победителем народного голосования стала семья Кузовенко из Бологовского района (5054 голоса). Благодаря этой поддержке семья Кузовенко получит дополнительные 4 балла при подведении общих итогов конкурса.

Второй на данном этапе стала семья Коробкиных из Жарковского района (4778 голосов и 3 дополнительных балла). Третьи – семья Андроник из Вышневолоцкого округа (2563 голоса и 2 дополнительных балла).

Дальше оценивать достижения конкурсантов будет жюри. Основная часть конкурса продлится до 15 ноября. Итоги конкурса будут озвучены в конце ноября на областном празднике, посвящённом Дню матери. Победитель получит пассажирский микроавтобус, семья занявшая второе место, – легковой автомобиль, для бронзовых призёров подготовлен большой комплект бытовой техники и инструментов.