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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:52

В Тверской области демобилизованы еще 12 граждан

Решение об этом принято 2 ноября
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе, как по всей стране, объявлено о завершении частичной мобилизации.

В регионе, как по всей стране, объявлено о завершении частичной мобилизации.

Фото: ПТО

В областном правительстве прошло очередное заседание комиссии по частичной мобилизации в Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени. Принято решение об отмене мобилизации в отношении 12 человек. Они будут отправлены по домам.

Губернатор в начале заседания напомнил, что Президент России объявил о завершении в стране частичной мобилизации:

- Министр обороны РФ поручил военкоматам вернуться к своей повседневной работе, - отметил Игорь Руденя.

Решение о демобилизации 2 ноября было принято в отношении многодетных отцов, которые воспитывают троих и более детей, и граждан в связи с состоянием здоровья.

Ранее по итогам пяти заседаний комиссии было отменено решение о мобилизации в отношении 108 человек. Таким образом на сегодняшний день в регионе демобилизованы 120 граждан.