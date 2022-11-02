Знакомый украл у женщины телефон, кальян и колонку в Тверской области

Знакомый похитил у женщины ценные вещи Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась жительница города Кимры с заявлением о квартирной краже. По словам женщины у нее пропал мобильный телефон, кальян и акустическая колонка. Ущерб составил 40 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворовый обход, опросили соседей.

Выяснилось, что накануне происшествия домой к потерпевшей заходил знакомый, они вместе выпили, а когда женщина уснула, мужчина мог похитить имущество. 26-летнего мужчину задержали. Подозреваемый сознался и вернул похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.