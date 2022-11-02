В Тверской области меняется график работы подразделений полиции Фото: архив "КП"

В связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, изменился график работы подразделений полиции.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области 5 ноября будут вести приём граждан согласно графику. 4, 6, 7 ноября - выходные дни.

Подразделения по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел и отделение по организации оформления заграничных паспортов Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области 3 ноября будут работать в штатном режиме. 4, 5 и 6 ноября 2022 года - выходные дни.

Информационный центр УМВД России по Тверской области: 4 ноября - выходной день, в остальные дни - по графику.