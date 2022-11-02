В Тверской области скорректировано расписание некоторых автобусов

В Тверской области изменились маршруты некоторых автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области скорректировано расписание и схема движения нескольких маршрутов автобусов "Транспорта Верхневолжья" в Твери, Калининском, Ржевском и Старицком районах.

На маршруте №129 организованы экспресс-рейсы от железнодорожного вокзала до лыжной базы Гришкино по выходным и праздничным дням с минимальным количеством остановок. Жители смогут быстро добираться до лыжной базы со спортивным снаряжением.

Перенос времени рейса на маршруте №120 позволит доезжать с работы до дома жителям, работающим в Твери до 20:00 и проживающим в Калининском районе.

На маршруте №118 введены дополнительные рейсы, скорректировано расписание маршрута №107 в Твери.

Продлен маршрут №9 в Ржевском районе.

Два маршрута автобусов переведены на зимнее расписание.

Обновленное расписание движения доступно на сайте Министерства транспорта Тверской области, на сайте "Транспорта Верхневолжья" и в мобильном приложении "Волга".