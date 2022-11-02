В 2023 году в Тверской области будет обеспечена газификация площадок нескольких инвестпроектов

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО

1 ноября губернатор Игорь Руденя провёл заседание бюджетной комиссии региона. Рассмотрены вопросы выделения средств на строительство в Калининском районе и Зубцовском округе газопроводов в 2023 году. Их ввод будет содействовать реализации ряда инвестпроектов.

На следующий год в Зубцовском округе запланировано строительство первой очереди межпоселкового газопровода от села Погорелое Городище до деревни Кашенцево. Общая протяжённость газопровода составит 34,5 км. Его ввод даст возможность газификации для 500 домовладений, где живёт свыше 3100 человек, а также ФАПа, школы, дома культура, площадок двух инвестпроектов.

В Калининском районе в 2023 году построят межпоселковый газопровод протяжённостью 20,3 км до Лисицкого Бора, Лисицы, Судимирки. Реализация проекта позволит газифицировать 384 домовладения, площадку инвестпроекта.

Также решено выделить средства на завершение строительства второй очереди межпоселкового газопровода от деревни Квакшино до деревни Игнатово Калининского района. Его протяжённость - 17,1 км. Реализация проекта позволит газифицировать 14 населенных пунктов, увеличить лимиты газоснабжения инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».

В этом году в региона запланировано построить 360,7 км газовых сетей в 15 муниципалитетах. Возможность подключиться к газу получают 6705 домовладений.