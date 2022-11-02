В Твери жильцов дома заставили убрать во дворе "декор" из покрышек

Жители пожаловались на склад покрышек во дворе дома Фото: минприроды Тверской области

В Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратились жители с жалобой на размещение отработанных автомобильных покрышек во дворе дома на улице Громова в Твери.

Сотрудник минприроды обследовал место и выявил нарушения. Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, шины, покрышки, автомобильные камеры запрещено размещать на почве. Накопление отходов на почве может повлечь ее загрязнение и нанести вред окружающей среде.

Министерством в адрес управляющих компаний, обслуживающих дома, возле которых обнаружены отработанные покрышки, направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В настоящее время нарушения природоохранного законодательства устранены, отработанные автомобильные покрышки убраны.