В Тверской области будут судить женщину, которая зарезала сожителя в подъезде

Женщина в подъезде расправилась с сожителем Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Кимрского района. Женщину обвиняют в убийстве.

По версии следствия, преступление было совершено 5 августа 2022 года в поселке Белый Городок Кимрского района. Обвиняемая выпивала вместе с сожителем, когда между ними произошел конфликт. Мужчина вышел в подъезд. Женщина догнала его и кухонным ножом на лестничной площадке дважды ударила в грудь и в плечо. Потерпевший умер на месте происшествия до приезда медицинских работников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.