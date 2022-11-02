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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:26

МЧС предупреждает о тумане водителей в Тверской области

Видимость на дорогах не более 800 метров
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области из-за тумана ухудшилась дорожная обстановка

В Тверской области из-за тумана ухудшилась дорожная обстановка

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что в ближайшие часы 2 ноября в отдельных районах региона ожидается туман. Видимость на дорогах составит не более 300-800 метров.

Водителям напоминают, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Помните, что туман скрадывает расстояние, поэтому увеличьте дистанцию, снизьте скорость, избегайте внезапных торможений.

Будьте внимательны и осторожны!