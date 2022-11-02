МЧС предупреждает о тумане водителей в Тверской области

В Тверской области из-за тумана ухудшилась дорожная обстановка
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что в ближайшие часы 2 ноября в отдельных районах региона ожидается туман. Видимость на дорогах составит не более 300-800 метров.
Водителям напоминают, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Помните, что туман скрадывает расстояние, поэтому увеличьте дистанцию, снизьте скорость, избегайте внезапных торможений.
Будьте внимательны и осторожны!