МЧС предупреждает о тумане водителей в Тверской области

В Тверской области из-за тумана ухудшилась дорожная обстановка Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что в ближайшие часы 2 ноября в отдельных районах региона ожидается туман. Видимость на дорогах составит не более 300-800 метров.

Водителям напоминают, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Помните, что туман скрадывает расстояние, поэтому увеличьте дистанцию, снизьте скорость, избегайте внезапных торможений.

Будьте внимательны и осторожны!