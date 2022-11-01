Губернатор провел заседание оперштаба по реализации в Тверской области мер, предусмотренных Указом Президента России

На заседании оперштаба. Фото: ПТО

1 ноября губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по реализации в Тверской области мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года. В заседании участвовали представители областного правительства, руководители силовых и военных структур.

Игорь Руденя отметил, что ситуация в регионе является стабильной, жизнедеятельность различных объектов инфраструктуры обеспечивается в штатном режиме. При этом губернатор подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание вопросам безопасности в предстоящие праздничные дни.

Главой региона поставлены задачи перед экономическим и промышленным блоком по обеспечению стабильной деятельности предприятий Верхневолжья.

Игорь Руденя поручил ответственным ведомствам подготовить предложения по перспективным действиям, направленным на укрепление технологического суверенитета.

Губернатор подчеркнул еще одну задачу: использовать возможности предприятий Верхневолжья для их ориентации на выпуск продукции для нужд и запросов, актуальных в текущей ситуации.

Оперштаб во исполнение Указа Президента РФ в Тверской области создан 19 октября. В рамках задачи по обеспечению комплексной безопасности обеспечено межведомственное взаимодействие. Разработан и реализуется план мероприятий с учетом положений Указа.