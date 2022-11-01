В Твери состоится городской фестиваль исторической реконструкции Фото: администрация Твери

В Городском саду Твери 4 ноября, в День народного единства, в 11:00 состоится VI городской фестиваль исторической реконструкции "Страницы нашей истории: Преодолевая смуту". Мероприятие организует автономная некоммерческая организация "Живая история Верхневолжья" и общероссийская общественно-государственная организация Российский фонд культуры.

В 12:10 представители клуба "Дружина" заступят на Вахту Памяти у подножия памятника Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому.

В 15:00 в ДК "Химволокно" откроется традиционный фестиваль национальных культур "В единстве наций - сила народа", в котором примут участие творческие коллективы диаспор и автономий.

Также в праздничные выходные запланированы другие городские мероприятия.