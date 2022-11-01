В Тверской области простились с военнослужащим-контрактником Алексеем Калининым, погибшим на Украине

Почётный караул у гроба. Фото: администрация Торопецкого района Тверской области

1 ноября в поселке Плоскошь, что в Торопецком районе, простились с 23-летним военнослужащим-контрактником, местным жителем Алексеем Калининым, который здесь родился, рос, закончил школу. О похоронах сообщает на официальном сайте администрация Торопецкого района. Алексей Калинин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

Соболезнования родным в связи с утратой выразил Губернатор Тверской области Игорь Руденя:

- На полях сражений Алексей Александрович доказал свое мужество и отвагу, готовность твердо стоять за правое дело, защищать от фашизма рубежи нашего Отечества, жизни сограждан. Подвиг Алексея Александровича Калинина, совершенный в ходе специальной военной операции, достоин вечной памяти и немеркнущей славы. Тверская область скорбит вместе с вами. Сил вам пережить эту невосполнимую утрату.

Церемония прощания началась утром в Плоскошском Доме культуры. Проводить в последний путь своего земляка пришли практически все жители поселка. Были официальные лица от областной и районной администраций.

По православной традиции был проведен чин отпевания погибшего.

Алексей Калинин был похоронен со всеми воинскими почестями – почётный караул, минута молчания, во время погребения прозвучал трёхкратный оружейный залп.