В Тверской области в 2023 году планируется благоустроить 90 общественных пространств и дворов

В регионе завершены работы по благоустройству во дворах и большинстве из запланированных общественных территорий. Фото: ПТО

Вопрос реализации региональной программы «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» рассмотрен 1 ноября на заседании областного правительства. Субсидии на реализацию программы в 2023 году выделены 38 округам и районам региона.

- Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий, - считает губернатор Игорь Руденя.

В этом году по программе полностью завершены работы по благоустройству 19 дворов в 12 населенных пунктах.

Также благоустроены 67 общественных территорий. Осталось до конца ноября завершить работы еще на четырех объектах - в Твери, Торопце и поселке Максатиха

- В следующем году в рамках региональной программы предполагается реализовать проекты благоустройства 15 дворовых территорий и 75 общественных пространств – 23 улиц и бульваров, 20 детских игровых зон, 11 парков, 9 скверов, 6 площадей, 2 набережные, 2 спортивно-досуговые зоны и 2 мемориала. На эти цели предполагается направить более 354,5 млн рублей из федерального и областного бюджета, - сообщила пресс-служба областного правительства.