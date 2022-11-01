Губернатор посмотрел, как благоустраивают площадь у Спасо-Преображенского собора в Твери

У храма уложена брусчатка. Фото: ПТО

На Соборной площади у Спасо-Преображенского собора в Твери кипят работы. Там завершается укладка гранитной брусчатки. Обустроена площадка под будущий фонтан. 1 ноября губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом благоустройства.

Помимо укладки брусчатки и обустройства фонтана, там запланировано смонтировать наружное освещение, установить камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы. Возле собора будет установлена скульптура святителя Симеона, который вдохновил князя Михаила Ярославича и жителей Твери на возведение первого каменного собора на Руси после монголо-татарского нашествия.

Игорь Руденя дал ряд поручений, связанных с дальнейшим благоустройством площади.

СПРАВКА КП

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

Возрождение Спасо-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор».

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

У собора продолжаются работы. Фото: ПТО